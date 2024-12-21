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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يعاين نسب التنفيذ بأعمال رفع كفاءة ورصف طريق إسكندرية الصحراوي

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة ورصف وتخطيط طريق مصر إسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية باتجاه الطريق الدائرى تمهيدا لإعادة العمل به بعد إنتهاء الأعمال السطحية للخط الرابع لمترو الأنفاق بذلك القطاع. 
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ للمرور على عدد من مشروعات التطوير بنطاق أحياء المحافظة.
وخلال جولته وجه المحافظ بطلاء عدداً من العقارات المحيطة بالطريق الدائري فى المسافة المحصورة بين تقاطعه مع طريق المنصورية والطريق السياحى لتحسين حالتها مشدداً على رئيس حي الهرم باستمرار المتابعة لمنع إلقاء المخلفات ورفع ناتج أعمال التطوير أولا بأول.
كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقع سوق السمك القديم لتحقيق الاستغلال الأمثل له. 
وأشار المحافظ إلى أن السوق من المقرر أن يكون نقطة البداية لمبادرة المحافظة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة . 
وشدد المحافظ على رئيس حى جنوب الجيزة بإسراع وتيرة الأعمال لسرعة الانتهاء وبدء إتاحة المنافذ السلعية واستقبال الجمهور فى أقرب فرصة.
رافق المحافظ السادة محمد نور السكرتير العام و محمد مرعى السكرتير المساعد و الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

محافظ الجيزة سوق السمك القديم بالمنيب إنشاء منافذ سلعية لتوفير السلع الغذائية اسعار مخفضة حي جنوب الجيزة