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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مرموش.. ماينز يتقدم على فرانكفورت في الشوط الأول بالدوري الألماني

فرحة فريق ماينز05
فرحة فريق ماينز05
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انتهى الشوط الأول من مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز 05 بتقدم فريق ماينز 2-0 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 15 عندما سجل كاوا سانتوس هدفًا في مرماه عن غير قصد، مما منح ماينز التقدم المبكر. 

في الدقيقة 27، أضاف بول نيبل الهدف الثاني لفريقه بعد هجمة منسقة، ليضاعف الفارق.

على الرغم من محاولات فرانكفورت لتعديل النتيجة، إلا أن ماينز 05 تمكن من الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول. 

يتطلع فريق فرانكفورت إلى تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني للعودة في المباراة وتقليص الفارق.

الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت تعديل النتيجة شوط الأول مباراة اينتراخت فرانكفورت ماينز05 مباراة مثيرة