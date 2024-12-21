السلطات الألمانية تعتقل سوريين بعد الإبلاغ عن تهديد

أجرت قوات الأمن الألمانية، عمليات تفتيش واسعة النطاق في مدينة لينيشتات الواقعة بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، بعد بلاغ عن وجود تهديد لم يتم تحديده بشكل أكثر تفصيلا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم السبت.

وأعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال سوريين يبلغان من العمر 19 و26 عاما في مركز لإيواء اللاجئين في دورتموند.

ويعتقد أن أحدهما هو كاتب المنشور أو مالك الحساب على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تسبب في قيام الشرطة بهذه العملية.

وكشفت الشرطة الألمانية عن أنها ضبطت خلال التفتيش أجهزة تخزين بيانات، لافتة إلى أن هذه الأجهزة سيتعين تحليلها لاحقا، وأوضحت إنه حتى الان، لا توجد مؤشرات على وجود صلة بين هذه الحادثة وهجوم الدهس الذي وقع في ماجديبورج.

ورفضت السلطات الألمانية الإفصاح عن محتوى المنشور أو الدوافع المحتملة أو الشكل المحدد لوضع التهديد لأسباب تتعلق بتكتيكات التحقيق، وقال متحدث باسم الشرطة في دورتموند: "لكننا أخذنا الأمر على محمل الجد".

وقالت الشرطة الألمانية أن قوات خاصة شاركت في العملية، مضيفة أنه لم يتم حتى الان اتخاذ قرار بشأن إطلاق سراح الموقوفين من الحجز أو تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم.