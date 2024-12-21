زي النهارده.. فتح جزيرة رودس بقيادة سليمان القانوني وضمها للدولة العثمانية

تمر علينا اليوم السبت الموافق ٢١ شهر ديسمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1522 فتح جزيرة رودس بقيادة سليمان القانوني وضمها للدولة العثمانية.

وعام 1800 الفرنسيون يعيدون تنظيم الديوان العام بالقاهرة وينتخبون منه ديوان مخصوص.

وعام 1832 - انتصار الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على الجيش العثماني في موقعة قونية.

وعام 1879 توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي.

العرض الأول لمسرحية هنريك إبسن «بيت الدمية» في المسرح الملكي في كوبنهاغن .

وعام 1908 افتتاح الجامعة الأهلية المصرية والتي تعتبر أول جامعة عربية.

عام 1914 ألمانيا تشن أول غارة جوية على بريطانيا بمركبة زيبولين الجوية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

عام 1919 الأمريكية الفوضوية إيما غولدمان يتم ترحيلها إلى روسيا.

عام 1937 والت ديزني ينتج أول فيلم كرتوني طويل بعنوان سنو وايت والأقزام السبعة.

وعام 1938 أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يحل المجلس التشريعي عقب سته شهور من تكوينه ويدعو لانتخاب مجلس جديد في 27 ديسمبر.

وعام 1949قيام جمهورية ألمانيا الفدرالية في ألمانيا الغربية.

عام1951 ليبيا تنال استقلالها.وإنشاء منظمة الدول الأمريكية.

وعام 1952 تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من طراز داكوتا قرب النبك أثناء رحلة من دمشق إلى حلب يؤدي إلى مقتل 9 من ركابها الـ 15، عزي الحادث إلى ظروف جوية سيئة.

عام 1957 تدشين أول جامعة في المغرب وذلك في مدينة الرباط.

وعام 1958 انتخاب شارل ديغول رئيسًا للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة.

عام 1964 مجلس عموم المملكة المتحدة يلغي عقوبة الإعدام.

وعام 1966 المركبة السوفيتية «لونا 31» تحط على سطح القمر وتبدأ تحليل مكوناته.

عام 1968 الولايات المتحدة تطلق صاروخ أبولو 8 وبه 3 رواد فضاء أمريكيين إلى مدار حول القمر.

عام 1973 عقد مؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحضور مصر والأردن وإسرائيل.

عام 1979 توقيع اتفاق ينهي تمرد مستعمرة روديسيا على التاج البريطاني والذي استمر 41 عام.

عام 1986 افتتاح مشروع سد مأرب من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان.

عام 1988 انفجار طائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط بان أمريكان العالمية فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا يسفر عن مقتل 269 شخص، وهو ما عرف لاحقًا باسم قضية لوكربي.

عام 1991 11 جمهورية سوفيتية سابقة يوقعون في كازاخستان اتفاقًا يعلن نهاية الاتحاد السوفيتي وإقامة مجموعة الدول المستقلة.

عام 1995 مدينة بيت لحم تنتقل من السيطرة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين .

تصادم قطارين عند البدرشين في مصر يؤدي إلى مقتل 75 وإصابة المئات.

1999 - الحرس المدني الإسباني يوقف شاحنه محملة ب950 كيلوغرام من المتفجرات المعدة للتفجير من قبل منظمة إيتا الإنفصالية.

عام 2008 المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا يرفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وعام2010 مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فترة طويلة من إجراء الانتخابات.

وعام 2013 الجيش السوداني يحرر 17 منطقة من قبضة المتمردين.

نادي بايرن ميونيخ يفوز على نادي الرجاء الرياضي في نهائي كأس العالم لأندية كرة القدم بنتيجة هدفين مقابل صفر.

عام 2015 لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعاقب سيب بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإيقاف لمدة ثماني سنوات.

عام 2017 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بالأغلبية مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس القانوني بعد أن اعترفت بها الولايات المتحدة عاصمة لإسرائيل.

عام 2020 حدوث اقتران عظيم بين كوكبي المشتري وزحل في 21 ديسمبر، وهو الأقرب منذ عام 1623 ميلادي.