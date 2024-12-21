بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزير الرياضة ..مستقبل وطن المنيا يعقد مؤتمرا لشباب الصعيد

رصدت عدسة البوابة نيوز فاعليات المؤتمر الجماهيري الضخم الذي عقده حزب مستقبل وطن المنيا تحت مسمي شباب الصعيد بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب ونوابه وأعضاء المركزية

عقد المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالمنيا باستاد جامعة المنيا، بحضور اكثر من ١٥الف شباب من محافظات الصعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد عبد الجواد الأمين العام للحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وأحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي والنائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمنيا، والدكتور وليد عبد القوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن المنيا وطاهر فتح الباب أمين مساعد الحزب وجابر جرجس أمين مساعد الحزب ومحسن حتة أمين مساعد الحزب وأحمد عبد الجواد أمين مساعد الحزب، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وأعضاء تنسيقية الأحزاب.

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