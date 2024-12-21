الكنيسة المصرية الأرثوذكسية تعزى الشعب الألماني في ضحايا حادث الدهس الإرهابي

أعربت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عن تأثرها بسبب حادث الإرهاب الإجرامي في سوق عيد الميلاد المجيد في مدينة ماجدبورج الألمانية والذي وقع مساء أمس الجمعة، وتسبب في وقوع قتلي وجرحي أبرياء كثيرين في هذه الأيام المقدسة.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا أن شفيع كاتدرائية ماجديورج هو القديس المصري موريس الذي ولد وخدم في الأقصر وكان قائداً للكتيبه الطيبية، وهذا القديس العظيم كان علي رأس الكتيبة الطيبية، وجاء إلى سويسرا لإخماد الثورة ضد الإمبراطورية الرومانية ولكنه رفض قتل المسيحيين ولذلك نال إكليل الاستشهاد ومعه الكتيبة كلها وعددها ٦٦٠٠ جندي.

ونقل الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا ورئيس دير القديس موريس بهوكستر تعزية الكنيسة القبطية في ألمانيا ومصر وبالذات الأقصر، طالبا من الرب أن يرسل روحه القدوس المعزي ليخفف آلام البشر في ماجدبورج وكل ألمانيا في هذه الأيام بالذات.