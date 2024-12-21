غياب فينيسيوس.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف؛ لتراكم البطاقات الصفراء.

كما شهدت القائمة عودة الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني بـ38 نقطة، بينما ياتي إشبيلية في المركز الحادي عشر وفي رصيده 22 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.