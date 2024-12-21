تعزيز الإجراءات الأمنية حول سوق لعيد الميلاد بالعاصمة التشيكية بعد حادث ألمانيا

أعلنت الشرطة التشيكية تعزيز الإجراءات الأمنية حول أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة "براغ" في أعقاب حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية في مدينة "ماجديبورج" بشرق ألمانيا وأسفرعن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم /السبت/ - أنه تم وضع حواجز خرسانية حول السوق من أجل حمايته من أي هجوم.

وكان وزير الداخلية التشيكي "فيت راكوسان" قد أكد في وقت سابق أنه لا يوجد خطر وشيك في البلاد، كما تم نشر عدد كبير من أفراد الشرطة في الشوارع وحول الأهداف المحتملة خلال موسم العطلات.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس /الجمعة/ بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج بشرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.