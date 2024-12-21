زيارات علمية لطلاب الإرشاد السياحي بجامعة القناة إلى أهرامات الجيزة وجنوب سيناء

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، وبإشراف تنفيذي الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نظمت الكلية زيارتين علميتين ناجحتين لطلاب قسم الإرشاد السياحي إلى منطقة أهرامات الجيزة ومحافظة جنوب سيناء، بهدف تعزيز المعرفة العملية لدى الطلاب وربطهم بتاريخ مصر العريق.

وتعليقاً على الزيارتين، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، دعمه المستمر لتعزيز الأنشطة الميدانية التي تساهم في بناء كوادر متميزة قادرة على فهم تاريخ مصر العظيم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية هذه الأنشطة في إكساب الطلاب خبرات عملية متميزة تربطهم بواقع دراستهم الأكاديمية.

وأعربت الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، عن تقديرها لالتزام الطلاب وحماسهم خلال الزيارتين، مشيدةً بجهود جميع المشاركين في تنظيم هذه الفعاليات التعليمية.

وأكدت أن كلية السياحة والفنادق تسعى باستمرار إلى تطوير أساليب التعلم بما يعزز من قدرات الطلاب ويؤهلهم للتميز في سوق العمل السياحي.

شهدت الزيارة الأولى توجه طلاب الفرقة الأولى إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث قدم الدكتور محمد رفعت، المدرس بقسم الإرشاد السياحي، جولة أثرية شاملة تضمنت شرحًا تفصيليًا لتاريخ الأسرة الرابعة وأهم ملوكها، والتكوين الجيولوجي والمعماري لهضبة الجيزة.

كما استعرض أبرز المعالم الأثرية في المنطقة، مثل المجموعات الهرمية وتمثال أبو الهول، إضافة إلى زيارة بعض المقابر والمصاطب المتاحة للزيارة، شارك في تنظيم للجولة نرمين ممدوح، المعيدة بالقسم.

وقد أبدى الطلاب تفاعلًا كبيرًا مع الشرح، ما أضاف لهم تجربة تعليمية غنية ومثمرة.

أما الزيارة الثانية، فقد استهدفت طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، الذين توجهوا إلى محافظة جنوب سيناء.

شمل برنامج الزيارة استكشاف قلعة فرعون (صلاح الدين الأيوبي) بطابا، وزيارة دير سانت كاترين، وصعود جبل موسى.

ورافق الطلاب في هذه الرحلة كل من الدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأستاذ المقرر، والدكتورة شيرين محمد حافظ، رئيس مجلس قسم الإرشاد السياحي، بمشاركة الدكتورة هبة محسن أبو عجيلة، الأستاذ المساعد بالقسم.

كما كان للهيئة المعاونة، ممثلة في المدرستين المساعدتين ريم أحمد أمين وإسراء جمال الحداد، دور بارز في تنظيم الرحلة، إلى جانب جهود مكتب التدريب الذي مثله محمد عبد الله وعبير صالح.