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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق الشناوي: تعيين عبد الرحيم كمال رئيساً لجهاز الرقابة على المصنفات خلال ساعات

طارق الشناوي
طارق الشناوي
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أكد الناقد طارق الشناوي أنه من المنتظر أن يتم تعيين الكاتب عبد الرحيم كمال رئيساً لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية خلال الساعات القليلة المقبلة . 

ونشر طارق الشناوي تدوينة مطولة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال فيها : “من المنتظر خلال الساعات او الايام القليلة القادمة ان يصدر وزير الثقافة دكتور احمد هنو قرار ا للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بتولي رئاسة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ” .

واضاف الشناوي : “أشعر ببارقة امل عندما يمسك مبدع كبير زمام الامور في هذا الموقع الحساس  ، عاني الفنان المصري الكثير  من التراجع في ظل تخوفات الرقيب السابق ( النافخ دوما في الزبادي)  ، ادى الي تراجعنا  كثير من الاعمال التي رفضها الرقيب كانت تعرض بدون حذف خارج الحدود  ، ونكتشف انه لا تحمل اي شيء يدعو للتردد اعتقد ان اول ملف سوف يفتحه  عبد الرحيم كمال هو التصريح بالافلام التي رفضها الرقيب السابق  ، واعادة النظر في السيناريوهات التي تحفظ علي تصويرها عندى امل في القادم من الايام" .

واختتم الشناوي التدوينة قائلاً : “مع الاسف كثيرا ما كانت عدد من الاعمال ترسل لجهات اخري لا علاقة لها بالرقابة  بدون علم صاحب المصنف الفني  ، ومن بعدها لا ترى النور انتظر ان نشهد انفراجة ابداعية  بعد طول انتظار” . 

طارق الشناوي عبد الرحيم كمال الرقابة على الصمنفات الفنية وزير الثقافة