طارق الشناوي: تعيين عبد الرحيم كمال رئيساً لجهاز الرقابة على المصنفات خلال ساعات

أكد الناقد طارق الشناوي أنه من المنتظر أن يتم تعيين الكاتب عبد الرحيم كمال رئيساً لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية خلال الساعات القليلة المقبلة .

ونشر طارق الشناوي تدوينة مطولة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال فيها : “من المنتظر خلال الساعات او الايام القليلة القادمة ان يصدر وزير الثقافة دكتور احمد هنو قرار ا للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بتولي رئاسة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ” .

واضاف الشناوي : “أشعر ببارقة امل عندما يمسك مبدع كبير زمام الامور في هذا الموقع الحساس ، عاني الفنان المصري الكثير من التراجع في ظل تخوفات الرقيب السابق ( النافخ دوما في الزبادي) ، ادى الي تراجعنا كثير من الاعمال التي رفضها الرقيب كانت تعرض بدون حذف خارج الحدود ، ونكتشف انه لا تحمل اي شيء يدعو للتردد اعتقد ان اول ملف سوف يفتحه عبد الرحيم كمال هو التصريح بالافلام التي رفضها الرقيب السابق ، واعادة النظر في السيناريوهات التي تحفظ علي تصويرها عندى امل في القادم من الايام" .

واختتم الشناوي التدوينة قائلاً : “مع الاسف كثيرا ما كانت عدد من الاعمال ترسل لجهات اخري لا علاقة لها بالرقابة بدون علم صاحب المصنف الفني ، ومن بعدها لا ترى النور انتظر ان نشهد انفراجة ابداعية بعد طول انتظار” .