"سي إن إن": السعودية حذرت ألمانيا من المشتبه به في هجوم ماجديبورج

حذرت السلطات السعودية نظيرتها الألمانية من المشتبه به في هجوم عيد الميلاد في سوق بمدينة ماجديبورج ثلاث مرات، حسبما قال مصدر مطلع في تصريحات نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

والقت السلطات الألمانية القبض علي منفذ الهجوم وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 50 عاما.

جاء التحذير الأول في عام 2007 وكان مرتبطا بمخاوف لدي السلطات السعودية من أن الرجل قد أعرب عن آراء متطرفة من أنواع مختلفة.

وقال المصدر إن السعودية تعتبره هاربا وطلبت تسليمه من ألمانيا بين عامي 2007 و 2008، مضيفا أن السلطات الألمانية رفضت، مشيرة إلى مخاوف على سلامة الرجل في حال عودته.

وقالت السلطات السعودية أن الرجل ضايق السعوديين في الخارج الذين عارضوا آرائه السياسية. وكشف المصدر إنهم أشاروا أيضا إلى أنه أصبح مؤيدا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وطور آراء متطرفة معادية للإسلام.