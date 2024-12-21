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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. أبو يطرح أغنية «الحرب العالمية»

ابو
ابو
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طرح النجم ابو أغنيته الجديدة "الحرب العالمية " _ Video Lyrics_ على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات أبو ومحمد شافعي، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.

أغنية "الحرب العالمية " تتحدث عن الحب بنوع من  الفانتازيا، حيث يقول فى كلماتها "بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة ما بين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجايه شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية".

يذكر ان الفنان أبو كان سيطرح أغنية "الحرب العالمية "فى أكتوبر الماضي، إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرا لأحداث الحرب التى كانت من العدو الصهيونى على  الأراضي اللبنانية.

أبو الحرب العالمية المطرب أبو