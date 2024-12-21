مانشستر سيتي يواصل النزيف.. هزيمة جديدة أمام أستون فيلا

حقق أستون فيلا فوزثمين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

تواصلت سلسلة الهزائم القاسية لفريق مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما صعد أستون فيلا إلى المركز الخامس بـ28 نقطة.

افتتح جون دوران التسجيل في الدقيقة 16 بعدما انفرد بالحارس أورتيجا ووضع الكرة فوقه بنجاح.

وتصدى الحارس مارتينيز لفرصة محققة من فيل فودين في الدقيقة 34، قبل أن يضيع فودين فرصة أخرى برأسية في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا ثانيًا لأستون فيلا أحرزه دوران في الدقيقة 50 بداعي التسلل، ثم سجل مورجان روجرز الهدف الثاني لفيللا في الدقيقة 65 من تسديدة قوية، وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز فيل فودين هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر سيتي.