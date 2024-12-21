فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب الشاب لامين يامال عن صفوف برشلونة أمام أتلتيكو مدريد للإصابة، بالإضافة إلى الظهير هيكتور فورت لنفس السبب.

شهدت قائمة برشلونة لمباراة الليلة تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجانب ثلاثي خط الوسط: داني أولمو، بابلو جافي، بيدري جونزاليس.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، رونالد أراوخو، سيرجي دومينجيز.

خط الوسط: بابلو جافي، بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، أنسو فاتي، باو فيكتور، فيران توريس.