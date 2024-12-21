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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في ماجديبورج بألمانيا

فرنسا
فرنسا
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أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة في أحد أسواق عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج، عاصمة ولاية ساكسونيا انهالت، بألمانيا، والذي أودى بحياة العديد من الضحايا.


وقدمت فرنسا تعازيها لأسر الضحايا وشعب وحكومة ألمانيا، مؤكدة وقوفها إلى جانب ألمانيا لمحاربة جميع أشكال التطرف، حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها نُشر اليوم السبت. 


وفي سياق متصل، قال راينر هازيلوف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا انهالت الألمانية، اليوم، إن عدد قتلى هجوم الدهس بسيارة الذي استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج، أمس الجمعة، ارتفع إلى خمسة، فيما أصيب أكثر من 200، كثيرون منهم في حالة خطرة.

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