فادي فريد يقود هجوم الاتحاد امام المحلة بالدوري

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع ..عبدالله بكرى ، محمود شبانة ، مصطفى إبراهيم ، مروان داود.

خط الوسط ..مورو ساليفيو ، فيليب ناسمينتو ، عمر الوحش ، إسلام سمير.

الهجوم ..فادى فريد، وإيمانويل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، حصل عليهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.