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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فادي فريد يقود هجوم الاتحاد امام المحلة بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع ..عبدالله بكرى ، محمود شبانة ، مصطفى إبراهيم ، مروان داود.

خط الوسط ..مورو ساليفيو ، فيليب ناسمينتو ، عمر الوحش ، إسلام سمير.

الهجوم ..فادى فريد، وإيمانويل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، حصل عليهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

الاتحاد السكندري مباراة تشكيل