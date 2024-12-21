"بداية جديدة".. الثقافة بالدقهلية تطلق أسبوعا للتوعية وتنمية مهارات الطلاب

شهد بيت ثقافة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي مدرسة هشام المسرى الثانوية الصناعية أقيمت الفعاليات بالتعاون مع إدارة تمي الأمديد التعليمية، وشهدت لقاء توعويا بعنوان "مخاطر الزيادة السكانية وتداعياتها على الأسرة والمجتمع"، أوضح خلاله أيمن شمس الدين المسئول الثقافي بالإدارة الصحية، المخاطر المباشرة للزيادة السكانية وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أكدت منى محمد الإمام معلم اللغة العربية، أن اللغة العربية الوسيلة الرئيسة للحفظ ونقل التاريخ والعامل الأساسي في توارث المعارف.

وتواصلت الفعاليات مع لقاء شعري تضمن إلقاء قصائد وطنية منها "بلدي وأبويا" للشاعر فتحي نجم، وشارك الشاعر أيمن سلامة بقصيدة "نهر الدموع والغربة"، وشارك مواهب المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية والمدرسة الثانوية المشتركة ومدرسة اللغات الرسمية المتميزة في الشعر والإلقاء والغناء، كما شارك مواهب المدرسة اليابانية المصرية ومدرسة اللغات بتمي الأمديد بفقرات غنائية منها "قمر سيدنا النبي قمر، الله عليك".

واختتمت الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، ضمن برنامج إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، بعرض فني لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل الفقي، قدمت الفرقة باقة من الأغاني الدينية ومنها: مواكب النور، صلاة الزين، لأجل النبي، لي رسول غالي.

وفي سياق متصل وضمن الأسابيع الثقافية التي تعقدها الإدارة العامة لثقافة القرية، بإدارة د. بدوي مبروك، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الفرع والإقليم، شهد بيت ثقافة زكريا الحجاوي الحفل الختامي للأسبوع الثقافي، واستهل بلقاء توعوي بعنوان "تأثير المخدرات على المجتمع" تحدثت به هناء أبو الحسن إخصائية اجتماعية، موضحة أن الإدمان يسبب الإصابة باضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق، مما يؤثر على الكفاءة والمهارة، وأكدت زكية عبد الحكيم إخصائية اجتماعية، أن المخدرات ذات أضرار جسيمة على المجتمع ومن أسباب انتشار الفساد.

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