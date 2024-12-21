سام مرسي يقود إبسويتش تاون ضد نيوكاسل فى الدوري الانجليزى

أعلن نادي إبسويتش تاون والذي يلعب له المحترف المصري سام مرسي، عن تشكيلته لمباراته ضد نيوكاسل في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
حارس المرمى: موريتش
الدفاع: هارلي كلارك، شين أوشيا، بيرجس
الوسط: دايفيس، سام مرسي، كايوجيست، بيرنز
الهجوم: تشابلين، هاتشينسون، سزموديك
أما على مقاعد البدلاء: والتون، جونسون، غريفز، تاونسند، فيليبس، تايلور، برودهد، ج. كلارك، الحمادي.
يسعى إبسويتش تاون لتحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي لتعزيز موقفه في المنافسة، بينما يتطلع نيوكاسل لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.