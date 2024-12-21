ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إبسويتش تاون ضد نيوكاسل فى الدوري الانجليزى

سام مرسي
سام مرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي إبسويتش تاون والذي يلعب له المحترف المصري سام مرسي، عن تشكيلته لمباراته ضد نيوكاسل في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حارس المرمى: موريتش

الدفاع: هارلي كلارك، شين أوشيا، بيرجس

الوسط: دايفيس، سام  مرسي، كايوجيست، بيرنز

الهجوم: تشابلين، هاتشينسون، سزموديك

أما على مقاعد البدلاء: والتون، جونسون، غريفز، تاونسند، فيليبس، تايلور، برودهد، ج. كلارك، الحمادي.

يسعى إبسويتش تاون لتحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي لتعزيز موقفه في المنافسة، بينما يتطلع نيوكاسل لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

سام مرسي الدوري الإنجليزي الممتاز المحترف المصري إبسويتش تاون دوري الإنجليزي الممتاز