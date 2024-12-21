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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

نويرة على المسرح الكبير فى ذكرى فريد الأطرش

ذكرى الموسيقار فريد
ذكرى الموسيقار فريد الاطرش
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تتواصل فعاليات وزارة الثقافة الهادفة للإحتفاء بأعلام الإبداع حيث تحيى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية  بقيادة المايسترو أحمد عامر  المقام فى الثامنة مساء غد الأحد  على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الموسيقار الراحل البارزة منها " لكتب ع أوراق الشجر ، أنا وانت ، بقى عايز تنسانى ، أحبابنا يا عين ، بنادي عليك وغيرها .. أداء رحاب مطاوع ،وليد حيدر ، نهاد فتحي ،محمود عبدالحميد ومؤمن خليل .

المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا والتى كان لها دور مهم في التصدي للإستعمار الفرنسي ، بدأ مشواره الفنى بعد إنتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .

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