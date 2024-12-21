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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غزل المحلة بتشكيل هجومي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

شوقي غريب مدرب غزل
شوقي غريب مدرب غزل المحلة
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أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم السبت، نظيره الاتحاد السكندري على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل غزل المحلة مباراة الاتحاد السكندري بتشكيل هجومي، حيث دفع شوقي غريب بثلاثي في خط الهجوم، هم: محمد حمدي زكي، محمد علي بن حمودة، عبده يحيى، بمعاونة هجومية من محمد جابر وحميدو.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد حكم - كاستيلو 

خط الوسط: محمد جابر - توريه - بن شرقي - حميدو 

وفي الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.

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