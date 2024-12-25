دون إضافة مواد كيماوية.. "محمد" يخترع جهازا يحول ماء الصرف الصحي لوقود هيدروجيني

نقطه تحول جديدة لشاب مهندس مصري ، يقيم بقرية أم خنان حوامدية - الجيزة ، " محمد جمال صاحب اختراع جهاز يمكن من خلاله تحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين، الذي يتم استخدامه كوقود للسيارات.

يحكي مهندس محمد جمال صاحب الـ30 عاما ، في حواره مع "البوابة نيوز" عن مراحل اختراع جهاز تحويل مياة الصرف الصحي الي وقود هيدروجين دون اضافة اي مادة كيماوية ، يقول في عام 2017، نجح محمد في التخرج من قسم مراقبة الجودة في الجامعة العمالية ، وعمل مشرف جودة في مصنع ثلاجات قسم تشكيل المعادن، وانتقل أيضا الي قسم التكييفات .

وكان أول اختراعه الشخصي عندما قام بتطويرجهاز يعمل على تحويل المياه إلى غازالهيدروجين، أما عن الاختراع فهو عبارة عن جهاز تحكم كهربائي مغناطيسي، يعمل علي خزان لإنتقال مياه الصرف الصحي، الذي يتم توصيله بخراطيم خلية هيدروجين، إذ يتم ادخال المياه بخلايا هيدروجين اضافيه، ثم أنابيب فلترة، دورها الحصول على غاز الهيدروجين.

وبالفعل قام عدد من الباحثين بدراسة وبحث تطبيق الفكرة سابقا ، ومن ثم وجد محمد بارقة أمل وخطوة للنجاح لاختراعه الخاص به، عن طريق تحويل اليوريا المتواجدة داخل الحمض والبول، و حوالي 95٪ من استهلاك الطاقة، وهو تحويل مياه الصرف إلى غاز دون اضافة أو تحويل أي مواد كيميائية.

يوضح جمال : الهيدروجين يستخدم كبديل للبترول في محركات الاحتراق الداخلي للسيارة، كما يعمل الهيدروجين في خلية الوقود لإنتاج الكهرباء لتشغيل وادارة المحركات الكهربائية، كما يستخدم كبديل لغاز الطبيعي.

أيضا أعمل على تطوير المشروع لاستخراج غاز الهيدروجين، خاصة مع امكانية عمل مصانع كبيرة لاستخراج غاز الهيدروجين النقي ليكون طاقة بديلة للوقود لتشغيل السيارات في مصر، واعتمد دائما علي تطوير نفسي واكتساب الكثير من المهارات في الكثير من التخصصات المختلفة .

كما انني حصلت علي أكثر من 45 جائزة وتم تكريمي من وزير الشباب والرياضة، ومن ثم حصلت علي براءة اختراع لمشروعي من أكاديمية البحث العلمي، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ المشروع بعد أن باء بالفشل في عدة محاولات.

يقول جمال صاحب براءة الاختراع خلال حديثه لــ" البوابة "، إنه أنتج بالفعل الهيدروجين بواسطة أجهزة بسيطة من الماء وقدم اختراعه إلى المسئولين للاستفادة به كبديل للوقود، مؤكدا أن الهيدروجين يستخدم كبديل للنفط فى محركات الاحتراق الداخلى للسيارة، كما يستخدم الهيدروجين فى خلية الوقود لإنتاج الكهرباء لتشغيل المحركات الكهربائية، كما يستخدم كبديل للغاز الطبيعى.

وأضاف " ": أعمل على البحث والتطوير للمشروع الخاص بي تحت مسمي مشروع إنتاج غاز الهيدروجين من الماء ثم استخرج غاز الهيدروجين من ماء الصرف الصحي دون اضافة أي مواد كيماوية .

وأكد على إمكانية عمل مصانع منتجة لغاز الهيدروجين النقى ويكون طاقة بديلة للوقود بمصر، والتى تعادل 3 أضعاف الطاقة المنتجة من البنزين والسولار وأنواع الوقود البترولية، فى ظل الأزمة العالمية فى الطاقة الوقود، بالإضافة إلى استخدامه كمحطة ضخمة ومتكاملة لتوليد الكهرباء وإمداد الطاقة اللازمة، مؤكدا أن ابتكاره يعمل بدون أى مواد بترولية.

نجح المهندس محمد جمال في توليد الطاقة عن طريق "الهيدروجين الاخضر" بدون مواد كيماوية, المتخصص في تنمية التكنولوجيا في اختراع جهاز لإنتاج غاز الهيدروجين من ماء الصرف الصحي، وذلك بتنقية ماء الصرف بدون مواد كيماوية بطريقة معملية وأجهزة بسيطة، وحصل علي براءة اختراع تحت اسم مشروع انتاج غاز الهيدروجين من ماء الصرف.

اختتم حديثه: “أتمني العمل علي تطويرالمشروع لاستخراج غاز الهيدروجين وتصنيعه ، وتعميم الفكرة وتنفيذها كبديل أمن للطاقة ومصدر حيوي دون ملوثات ، لاستخراج غاز الهيدروجين النقي ليكون طاقة بديلة للوقود في مصر”.

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