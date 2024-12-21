أولياء أمور طلاب STEM يطالبون بدعم خريجي "المتفوقين" وتوفير فرص جامعية عادلة.. فيديو

ناشد أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإقرار آليات جديدة لدعم خريجي هذه المدارس، بما يعزز من استثمار تميزهم الأكاديمي وإبداعهم العلمي.

وأعرب أولياء الأمور، في تصريحات لـ”البوابة نيوز”، عن تطلعهم إلى تحقيق تنسيق عادل يُراعي خصوصية هذه الفئة المتميزة، مع توفير فرص أكبر للالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى منح دراسية تدعم تفوقهم.

أبرز مطالب أولياء الأمور:

1. معامل تفوق مرن: تطبيق معامل التفوق سنويًا بناءً على النسبة الفعلية للحاصلين على شهادة STEM، وليس على إجمالي المتقدمين للتنسيق.

2. زيادة المنح الدراسية: توفير منح أكبر في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مع تفعيل حقيقي لنسبة الـ5% للمتفوقين.

3. خصومات على المصروفات: اقتراح خصم 50% على مصروفات الجامعات الأهلية، أسوة بجامعتي النيل والجامعة المصرية اليابانية.

4. إلغاء القيود الجغرافية: السماح لأوائل STEM (الخمسين الأوائل) بالتحاق الجامعات دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، كما هو الحال مع أوائل الثانوية العامة.

5. تسريع التنسيق: تسهيل إجراءات التنسيق بالتزامن مع المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، لضمان التحاقهم بالجامعات المتميزة.

وحذر أولياء الأمور من مخاطر تهميش هذه العقول الشابة، مؤكدين أن إحباط الطلاب نتيجة قيود التنسيق أو التخصصات غير الملائمة قد يؤدي إلى فقدان الكفاءات لصالح الدول الأجنبية. وطالبوا بوضع خطة وطنية شاملة لدعم هؤلاء الطلاب، معتبرينهم أمل مصر في تحقيق النهضة العلمية والابتكار.

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