بينهم سيدات.. إصابة 19 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة ربع بالوادي الجديد

أصيب 19 عاملًا زراعيًا، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو هريرة - الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد أثناء عودتهم من إحدى المزارع.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو هريرة الفرافرة كانت تقل 19 عامل زراعي بينهم فتيات وسيدات أثناء عودتهم من إحدى المزارع حيث أصيب كلا من رانيا محمد لمعان محمد ، فتحي جابر مسعود محمد ، فاطمه رأفت عبد القادر ، حورية مدحت على أبو هيبة ، امينه محمود محمد ، سومه يوسف غازي نبيل ، سوزان عبدالعزيز عوض الله ، مصطفى شعبان مصطفى ،رجب ناصر السيد أبو زيد ، إبراهيم مصطفى عبدالرحمن ابراهيم ، رمضان ناصر خالد السيد ، هشام خلف ناصر ، حماده السيد عبدالحق ، صباح رزق الاشقر، عبدالله عبدالعظيم اسماعيل ، ابراهيم مصطفى عبدالرحيم ،رانيا السيد محمد احمد ، كريم احمد عبدالقادر، فوزيه محمد زكي الامام.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.