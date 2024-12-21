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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود فرانكفورت ضد ماينز في الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الذي يضم المهاجم المصري عمر مرموش عن تشكيلته لمباراته ضد ماينز في الجولة ال 15 من الدوري الألماني. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ماينز

في حراسة المرمى يتواجد كاوا سانتوس، بينما في الدفاع يلعب كل من راسموس كريستينسن، روبين كوخ، آرثر ثياتي، ننامدي كولينز، وناثانيال براون. في الوسط، يشارك أوسكار هويهلوند، إلياس السخيري، فارس شعيبي، وعمر مرموش، بينما يتولى هوجو إيكيتيكي قيادة الهجوم.

ويسعى فرانكفورت لتحقيق الفوز على ماينز للحفاظ على مكانه في المراكز المتقدمة في الدوري، بينما يأمل ماينز في تقديم أداء قوي ومفاجأة مضيفه بالفوز أو تحقيق التعادل.

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