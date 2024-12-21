السر "هيثم أحمد زكي".. حورية فرغلي تكشف لـ "البوابة نيوز" رفض مصافحة ناهد السباعي لها

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو رفض معانقة الفنانة ناهد السباعي للنجمة حورية فرغلي رغم إقبال الأخيرة عليها بالمبادرة.

البوابة نيوز تواصلت مع النجمة حورية فرغلي للوقوف علي حقيقة الأمر وما هي الأسباب الحقيقة وراء ذلك حال حقيقته، لتكشف حورية فرغلي الحقيقة وتسدل الستار عن الموقف المحرج قائلة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: "كل ما تم تداوله في الفيديو حقيقي مائة بالمائة والفنانة ناهد السباعي أحرجتني أمام الجميع ورفضت تصافحني وتحتضني ولم تكتف بذلك بل " زقتني" وبصراحة شديدة قد فاجئني رد فعلها معي ولم اتوقعه".

وعن السبب الحقيقي وراء هذا التصرف، أكدت حورية فرغلي أن ناهد السباعي كانت تعشق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بينما كان الراحل يحبني أنا وهذا هو الدافع وراء تصرفها.

وأشارت "فرغلي"، أن هذه المرة الأولي التي أراها فيها ولم يجمعني بها القدر من قبل وفاة هيثم أحمد زكي، قائلةً بالمعني الدارج: "لما شوفتها كنت فرحانه إني أول مرة اشوفها وقولتلها أنا كنت عايزه ابوسك والمذيع وسع ليا السكة وقالي أتفضلي علشان اعديلها راحت هي زقاني وقالت لا لا وأنا مش بتبلي عليها ده حصل قدام كل الكاميرات والصحفين".

وتابعت: "أول مرة أتعرض لذلك الموقف في حياتي ومهما أحاول أن أجمل ماذا حدث ليس له مبرر منها وبعدها تداركت الموقف وقمت بتسجيل لقاءات مع بعض الصحفين"