رئيس مجلس الشيوخ بمؤتمر مستقبل وطن بالمنيا للرئيس: نحن معك لأبعد مدى

دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن الشباب إلى التكاتف والعمل بروح وطنية لتحقيق التقدم لمصر.

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، كلمة مؤثرة أعرب فيها عن دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أنقل عنكم كلمة واحدة للرئيس: نحن معك أينما كنا، على أي حال، وعلى أبعد مدى"

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، وحثهم على الإيمان بقدراتهم والوقوف خلف القيادة لتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا مواجهة الشائعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالمنيا باستاد جامعة المنيا، لانعقاد مؤتمر الشباب للصعيد، بحضور الآلاف من شباب محافظات الصعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد عبد الجواد الأمين العام للحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وأحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي والنائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمنيا، والدكتور وليد عبد القوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن المنيا وطاهر فتح الباب أمين مساعد الحزب وجابر جرجس أمين مساعد الحزب وأحمد عبد الجواد أمين مساعد الحزب، وعددا من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وأعضاء تنسيقية الأحزاب.

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