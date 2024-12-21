في يوم ميلادها.. نجلاء فتحي وحمدي قنديل قصة حب بدأت بحوار صحفي

تحتفل الفنانة نجلاء فتحي اليوم، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من نجمات السينما المصرية، تميزت بإطلالتها المتميزة في أعمالها الدرامية والسينمائية حتى أصبحت مع مرور الوقت أيقونة الجمال ومثل أعلى لجميع الفنانات، كما أنها تحتفظ بمكانة مميزة في السينما المصرية.

تزوجت الفنانة نجلاء فتحي 4 مرات، حيث كانت المرة الأولى في سن المراهقة من أحمد عبد القدوس نجل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، لكن لم تستمر هذه الزيجة طويلًا، بينما تزوجت للمرة الثانية من الفنان سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، وتم الانفصال ولكن نتج عن هذه الزيجة ابنتها الوحيدة “ياسمين”، وفي المرة الثالثة تزوجت نجلاء فتحي من أمير سعودي، استمر زواجهم ثلاث سنوات و تنقلت بين القاهرة وباريس، وسرعان ما تم الانفصال.

نجلاء فتحي وحمدي قنديل.. من حوار صحفي لأعظم قصة حب

"أنا هتجوزك النهاردة".. كشف الصحفي حمدي قنديل عن تفاصيل تعرفه على زوجته الفنانة نجلاء فتحي خلال مذكراته التي تحمل عنوان "عشت مرتين"، بعد أن فاجأته بطلبها الزواج منه".

وقال حمدي قنديل: “أول لقاء كان عبارة عن حوار صحفي في بيت أختها بالدقي، شوفت بساطة وتلقائية بعد ما خلصنا الحوار وعدتها اتصل بيها، قررت أقابلها تاني، وحاجة جوايا كانت بتقول دي إنسانة مش شاطرة بس دي ذكية جدًا، دمها خفيف وشخصيتها قوية، وواثق إنها هتضيف في حياتي كل جديد”.

وأضاف: “واللقاء بينا اتكرر أكتر من مرة، عرفت أنها راحت مع بنتها الوحيدة ياسمين لتقضي أسبوعين في العجمي، وعرفت أنها صديقة لزوجة صديقي رجل الأعمال ممدوح مرسي، الذي يقضي شهور الصيف في فيلته، حجزت أنا الآخر غرفة في فندق بالإسكندرية واظبت على اللقاء كل يوم بينا”.

وتابع قنديل: “اكتشفت أن بيننا الكثير، كانت بتحب تصحى بدري، وكانت تحب السفر، وبتعرف تلعب طاولة، ومش بتحب الحفلات وسهرات المجتمع، وكانت تتابع جيدًا الشأن العام، وتميل إلى نهج اليسار، على الرغم من أن عبد الناصر أمم أرض والدها حسين بك فتحي الذي كان من أعيان الفيوم”.

وأردف: “وعندما عاد للقاهرة، وكانت معها ابنتها ياسمين، وكانت في الرابعة عشر من عمرها حينها، لم يجد صعوبة في التعامل معها، بل إنها راحت تداعبه وهم في الطريق”.

وواصل حمدي قنديل: “وبعد تعدد اللقاءات اتصلت بيا وقالتلي عملت كذا وكذا في يومي، وكان في موضوع شاغل تفكيرها ومرة واحدة قالتلي أنا هتجوزك النهاردة، توترت جدًا وقعدت اقول عظيم”.

واختتم حديثه قائلًا: “لاقتها بتقولي معاك بطاقة شخصية هستناك تيجي النهاردة البيت الساعة 5 وفي الآخر قالت موافق ولا هترجع في كلامك، قولتلها لا طبعًا موافق”.