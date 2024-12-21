مياه دمياط تنظم حملة لأهالي قرية تقى بمركز الزرقا

نظمت الإدارة العامة لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، حملة خدمية في قرية تقى بمركز الزرقا، بهدف تعزيز الوعي وتقديم الخدمات بسهولة ويسر لأهالي القرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان".

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وتحت رعاية المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

خدمات متنوعة لأهالي القرية

شملت الحملة مجموعة من الخدمات الضرورية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في القرية، حيث تم تقديم خدمات التعاقد على العدادات، استقبال الشكاوى، دفع الفواتير، خدمة غسيل الخزانات، بالإضافة إلى توفير الخط الساخن 125 لخدمة المواطنين، وخدمة الصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي.

كما شارك في الحملة العديد من الجهات الحكومية والمرافق الحيوية، حيث تم توفير خدمات من المكتبة المتنقلة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، الطب البيطري، ووزارة التموين، وتأتي هذه المشاركة المتنوعة في إطار دعم مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وتعزيز الوعي والخدمات للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.