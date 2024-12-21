سويلم يتفقد أعمال تطوير الري في سمالوط بالمنيا

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أعمال تطوير الرى بمنطقة إستصلاح غرب سمالوط بالمنيا والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL ، وذلك في إطار زيارته اليوم السبت الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ لمحافظة المنيا، يرافقه كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وصرح الدكتور "سويلم" أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية و الري، و وزارة الزِّراعة و استصلاح الأراضي، و مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، لحسم تحديات الري بقرى شباب الخريجين وصغار المنتفعين بزمام تفتيش ري غرب سمالوط ، من خلال تخطيط الزمامات الزراعية في نطاق عمل المشروع وتأهيلها من خلال تنفيذ البنية التحتية اللازمة تمهيداً لتحويل تلك الزمامات لاستخدامات نظم الرى الحديث.

وأكد أن تطوير الري والاعتماد على الطاقة الشمسية يعد أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر ، وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية ودعم المزارعين بنظم حديثة تحقق لهم أعلى إنتاجية ، موضحا أن أعمال التطوير تتضمن تأهيل المساقي الخصوصية من خلال إنشاء مآخذ لأفمام المساقي ، وتحويل المسقى إلى مواسير تغذي أحواض تخزين يتم استخدامها خلال أدوار البطالة، مع استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (١٤) ، وجارى تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (١٣) وفروع رقم ( ٤ ، ٥ ، ٦ ) طرفا ، كما تم إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كل مسقى على حدى.

وأضاف أن الإدارة العامة لري غرب المنيا تقوم بعمل المناوبات اللازمة على الترع الرئيسية لتغذية الزمامات المنزرعة ، مع القيام بتوعية المزارعين بأهمية التحول للري الحديث واستخدام الخزانات الأرضية ، موجهاً لأجهزة الرى بالمحافظة بإستمرار هذه المجهودات لضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة الزمامات الزراعية .

جدير بالذكر أن منطقة استصلاح غرب سمالوط بمحافظة المنيا تمتد بزمام حوالى ٣٣ ألف فدان، وهي تروى من بحر يوسف من خلال مجموعة محطات رفع رئيسية تنتهي بمحطة رقم ٣ المغذية لفرع ٥ طرفاً.