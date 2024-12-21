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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس أوكرانيا يعرب عن صدمته إزاء حادث الدهس في ألمانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
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 أعرب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، عن صدمته إزاء حادث الدهس المروع الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" الألمانية وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات من الأبرياء.
وقال زيلينسكي - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ - "إنه يجب ألا يسود العنف في أي مكان.. مشددا على أهمية الكشف عن كافة الظروف والدوافع وراء ارتكاب منفذ الهجوم له".
وأكد الرئيس الأوكراني وقوف بلاده مع المواطنين في مدينة "ماجديبورج" وأيضا جميع الألمان في هذا اليوم المظلم.
وكانت وسائل إعلام ألمانية أفادت أمس (الجمعة) بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج بشرق ألمانيا، وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.

زيلينسكي حادث الدهس ماجديبورج ألمانيا