أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلَا عن إعلام إسرائيلي، أن صافرات الإنذار تدوي في النقب ومحيط قطاع غزة بعد الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة.

وفي سياق متصل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار في مناطق عدة من وسط فلسطين المحتلة، عقب إطلاق صواريخ من اليمن في هجوم مفاجئ.

وانطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب بالتزامن مع مناطق أخرى في وسط إسرائيل، بعد يومين من إنذارات مماثلة في يوم الأربعاء.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه نشب حريق في شارع هبعل شيم طوف بتل أبيب، يُحتمل أن يكون ناتجًا عن سقوط شظايا صواريخ. وأدى الهجوم إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة نتيجة تحطم زجاج نافذة، بينما هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.