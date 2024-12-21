بالصور.. رياض سكران يقدم ورشة عمل ضمن فعاليات مهرجان الرياض للمسرح

شهدت فعاليات خامس أيام مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «دور الدراماتورج في المسرح- الجزء الثاني»، قدمها دكتور رياض سكران، حيث ألقى الضوء على دور الدراماتورج في تعزيز النصوص المسرحية وصياغتها بشكل إبداعي يدعم رؤية المخرجين والمؤلفين.

كما عرض مسرحية «خاتم زواج» التي تتناول مشاكل الحياة الزوجية، من خلال شخصية خالد، الكاتب الذي يواجه سؤالًا حول ماهية الفن، هل هو تجارة أم رسالة؟ ومع تعقد أحداث الحياة اليومية، يجد خالد وزوجته نورة نفسيهما في مواجهة صراع مع الواقع الذي لم يخططا له، كما سلطت المسرحية الضوء على قدرة الزوجين على التفاهم وتقبل التحديات، ومحاولة إقناع أحدهما الآخر لتحقيق تماسك الأسرة.

يذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق في الأحد الماضي يستمر حتى 26 من ديسمبر الجاري يعد واحدًا من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية السعودية.

20241221_145536

20241221_145531