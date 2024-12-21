رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات "أجيال مصر الرقمية"

قام مركز الخدمة العامة بجامعة كفرالشيخ بتنفيذ مبادرات "أجيال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل هذه المبادرات "براعم مصر الرقمية، و أشبال مصر الرقمية، ورواد مصر الرقمية"، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030م، وفي ظل التأكيد الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على حتمية الاهتمام ببناء الانسان المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشراف تنفيذي للدكتور إبراهيم الطحان مدير مركز الخدمة العامة بجامعة كفرالشيخ.



هذا وقد شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، فعاليات المبادرة.

وأشار إلى حرص الجامعة الدائم على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك من خلال تأهيل طلبة المراحل الإعدادية والثانوية والجامعات والخريجين علي نظم وتكنولوجيا المعلومات، ودور هذه المبادرات في بناء الجمهورية الجديدة، و خصوصًا في ظل تغير متطلبات سوق العمل بشكل متسارع، مما فرض علي المؤسسات التعليمية ضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وتوفير خريجين مؤهلين تكنولوجياً لسوق العمل، وكرواد للأعمال، و كقادة للمستقبل، مؤكداً على أن استضافة هذه المبادرات بجامعة كفرالشيخ يعكس الدور المجتمعي للجامعة من خلال تعظيم فرص استفادة المجتمع من الموارد التكنولوجية المتاحة للجامعة.



ومن جانبها أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية العنصر البشري في تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030م، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد مؤهل تكنولوجياً. وتتمثل أهم محاور التدريب فيما يلي: الروبوتات و الأنظمة المدمجة؛ وتطوير الويب؛ والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ والشبكات والأمن السيبراني؛ والفنون الرقمية؛ ومسار إدارة الأعمال وتخطيط الموارد المؤسسية؛ ومهارات التواصل والعرض؛ وإدارة الوقت؛ وبناء الفريق؛ و الأخلاقيات والسلوكيات؛ ومهارات التخطيط والقيادة؛ والتفكير الإبداعي؛ والتوعية البيئية؛ والتنمية المستدامة؛ وريادة الأعمال؛ والعمل الحر.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور إبراهيم الطحان مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، إلي أنه قد تم تنظيم هذه المبادرات بكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية الحاسبات والمعلومات، وقد تم تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالجامعة بدءاً من 9/ 2/2024م، وبلغ عدد المتدربين (445) متدرب من المرحلتين الاعدادية والثانوية، كما تم تنفيذ مبادرة رواد مصر الرقمية بمركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ بدءاً من 28/ 6/2024م، وبلغ عدد المتدربين (56) متدرب من طلبة الجامعات والخريجين.