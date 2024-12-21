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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد عام من التأجيل.. بدء امتحانات الشهادة السودانية السبت المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم السودانية
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أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية اكتمال كافة استعدادها لامتحانات الشهادة السودانية (الثانوية العامة) المزمع عقدها في ٢٨ ديسمبر الجاري، والمؤجلة من العام 2023 حيث يبلغ عدد الطلاب 343 ألفا و644 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات في 2300 مركز امتحان داخل وخارج السودان؛ منهم 120 ألفا و724 طالبا وفدوا من ولايات غير آمنه.
وقال وزير التربية والتعليم السوداني المفوض الدكتور أحمد خليفة عمر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - إن كل أرقام الجلوس وصلت للمراكز ما عدا ولاية الخرطوم، متوقعا وصولها اليوم.
وأضاف أن هناك عددا من أرقام الجلوس الاحتياطي، بالإضافة إلى مركزين إضافيين في عطبرة والدامر للوافدين حتى الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وزارة التربية والتعليم السودانية السودان الثانوية العامة