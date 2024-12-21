وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام ببني سويف

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة المشروعات الجديدة على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه القطاع الصحي، بجميع المحافظات، ودعم المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ورفع كفاءتها، بتوفير كل الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع لشرح مفصل عن تطوير ورفع كفاءة مستشفى ناصر العام، حيث تصل مساحته الإجمالية لـ 32 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 227 سريرا، وتصل تكلفة المشروع إلى مليار و200 ألف جنيه.

وأضاف عبد الغفار، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة هدم المبني القديم (مستشفى ناصر المركزي) للعمل في باقي المباني على وتيرة واحدة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة سلفا، والمقررة خلال الربع الأول من عام 2026.

وتابع عبد الغفار، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية، وراجع البرنامج الوظيفي للمشروع، بالإضافة إلى التأكد من التعاقد الفعلي على جميع الأجهزة غير الطبية الخاصة بمبانِ المشروع، مشيرا إلى أن جميع المبانٍ تتمتع بتصميم مميز.

وأشار عبد الغفار إلى أن عمليات رفع الكفاءة تتضمن المبنى القائم الذي يضم (العيادات الخارجية، وسكن أطباء وإداري، والصيدلية، والمعامل، وتجميع البلازما، والغسيل الكلوي)، بالإضافة إلى المبنى المستجد، المكون من دور أرضي و4 علوي، ويشمل رعايات مركزة، وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، والطوارئ، والأشعة، والمطبخ، وغرفة الغازات، والتعقيم، والنفايات، والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي، ووحدات تمريضية، والحروق، والمناظير، وبنك الدم، وإقامة نساء وولادة، وحضانات المبتسرين.

وتابع عبد الغفار، أن المستشفى سيضم 148 سرير إقامة داخلي، و37 عناية مركزة، و9 عناية أطفال،و4 عناية حروق، و20 حضانة مبسترين، بالإضافة إلى 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات مجهزة، و2 غرفة ولادة طبيعية، و2 منظار، وقسم أشعة (مقطعية- سينية-رنين-ايكو-سونار).

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.

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