إصابة ضابط شرطة ومقتل 2 مطلوبين في اشتباكات مع تجار مخدرات بأسيوط

أصيب ضابط شرطة ،بمديرية أمن أسيوط خلال اشتباكات بين الشرطة و مطلوبين في حملة أمنية مكبرة لمداهمة تجار المخدرات ببني محمد بأبنوب في أسيوط.

أسفرت الحملة عن مقتل شخصين مطلوبين في قضايا اتجار بالمخدرات، وتم نقل الضابط للمستشفى.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير امن أسيوط إخطاراً يفيد بإصابة العقيد محمود بدوي رئيس مباحث فرع الشرق باصابات سطحية، خلال مداهمة امنية مع مطلوبين بأبنوب ونقله للمستشفى وتصفية عنصرين اجراميين مطلوبين في قضايا مخدرات، وانتقل مدير امن أسيوط للمستشفي للاطمئنان علي صحة الضابط، وتم التحفظ على المضبوطات خلال المداهمة وتحرير محضر بذلك للعرض علي النيابة، فيما يواصل رجال الأمن مداهمة كافة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات بكافة انحاء محافظة أسيوط.