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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يركز على تصحيح الأخطاء الفنية في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على الجوانب الفنية، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص جروس وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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