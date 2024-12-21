مدرب شباب بلوزداد: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

كشف عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن رغبة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من مواجهة الأهلي على استاد القاهرة الدولي في دوري ابطال أفريقيا.

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أشكر إدارة الأهلي على الاستقبال المميز، لقد أهتموا بكل التفاصيل الخاصة بالبعثة وحول استضافة فريقنا بطريقة مميزة.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادٍ كبير بحجم الأهلي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك ولست كاهنًا كي أتوقع فوز أو تعادل فريقي.

وقال عمراني أنه يجب أن نعود بالتعادل على الأقل من القاهرة، وهذا الأمر يتطلب منا الحفاظ على التركيز والهدوء وعدم فقدان التركير مع احترام التعليمات والتحلي بالثقة لإحراز الأهداف أمام حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق في أول ظهور بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال التي أقيمت في قطر.