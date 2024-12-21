شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، أنه طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد غدا الأحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 7 درجة، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.