محمد الشناوي: هدفنا الفوز على شباب بلوزداد لمصالحة الجماهير

قال محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق ينتظرون مواجهة شباب بلوزداد، غدا الأحد، في دوري أبطال إفريقيا لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من باتشوكا في كأس إنتركونتننتال.

وتنطلق مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق في أول ظهور بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال التي أقيمت في قطر.

وأكد محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نحن في انتظار المباراة حتى نصالح الجماهير، ونفكر في حصد اللقب الإفريقي وكذا نفكر في الفوز بكل المباريات القادمة.

وأضاف قائد الأهلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام باتشوكا المكسيكي على مدار 120 دقيقة ولكننا لم نوفق في ركلات الترجيح، كان حلمنا أن نُسعد جماهير الأهلي لكننا نحزن مثل الجمهور تماما.

وعن الحضور الجماهيري في مباراة شباب بلوزداد قال الشناوي إن جمهور الأهلي لا يتخلى عن فريقه عندما يحتاج له، وجميعنا نقف معا في صف واحد لكي نعود مرة أخرى للطريق الصحيح.

وتحدث الشناوي عن إصابته قائلًا: تعرضت لكدمة خفيفة في الكتف لكنني شاركت في المران ومتواجد في المعسكر بشكل طبيعي، مواجهة الغد أمام فريق محترم وهدفنا تصدر المجموعة ونفكر في أنفسنا فقط".

واختتم محمد الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن هدفنا حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للعب في كأس إنتركونتننتال مجددا بجانب أننا نستعد لكأس العالم للأندية في يونيو المقبل لابد أن نتعلم مما حدث ونعد الجماهير بأن القادم أفضل".