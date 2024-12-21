افتتاح معرض " أنامل بصيرة " لذوي الإعاقة البصرية

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات معرض "أنامل بصيرة ".. أول خطوة على طريق الحلم، والذي أقامته مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

المعرض الذي أقيم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الاعاقة، ضم لوحات فنية إبداعية من خيال الأطفال ضعاف البصر والمكفوفين ومن صنع أناملهم

من جانبها أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالابداعات الفنية للأطفال ذوي الاعاقة البصرية وذلك خلال افتتاحها المعرض، حيث أكدت على الروح الفنية الموجودة لدى الأطفال من ضعاف البصر والمكفوفين، وأن المعرض مثل حالة فنية دامجة بينهم خاصة وأن هناك لوحات فنية مشتركة صنعوها بأيديهم، حيث شكلت تلك اللوحات الدامجة تعاون وثيق بين الأطفال ضعاف البصر والمكفوفين حيث يساعد الطفل ضعيف البصير نظيره المكفوف باعطائه روح الابداع والتخيل، كما أن المعرض ضم ورشة حية لشرح المعينات البصرية التي تساعد الطفل ذوي الاعاقة البصرية بأن يمتلك أدواته التي يبرز بها إبداعه من خلال حساسية الألوان وتخيل الصورة والإضاءة المطلوبة لها لمساعدته على التخيل

وثمنت المشرف العام على المجلس، الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، في دعم ورعاية الأطفال المكفوفين، موجهة التقدير في هذا الصدد إلى دعاء مبروك، المدير التنفيذي، ومؤسس مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

وأشارت إلى دور المجتمع المدني ومؤسساته والتي تتكامل مع جهود عمل المجلس والدولة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ودعم دمجهم وتأهيلهم في المجتمع وتعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتعزيز فهم المجتمع حول أهمية تقديم الدعم والتسهيلات لهم.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالابداعات الفنية المميزة التي ضمها المعرض وأنه بمثابة تجربة فريدة تثبت أن الإبداع لا حدود له وأن كل لوحة فنية في المعرض تحكي قصة إرادة صاحبها، مشيدة بدور الأسرة في دعم أطفالها من ذوي الاعاقة وتنمية مواهبهم

وأشارت إلى جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة لأصحاب الإعاقات البصرية طبقا للتقرير الثاني لرصد أوضاع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2022_2023 الصادر عن المجلس والتي منها مشاركة المجلس في لجنتي دراسة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، حيث قام دولة رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارين رقمي " ١٧٧٠" ، "١٧٧٢"، لبحث تلك التحديات، وشارك المجلس بممثل عنه في اللجنة الأولى التي اختصت ببحث الكتب الدراسية وما تتضمنه من أخطاء وكيفية إيجاد حلول لتلك المشكلة، واللجنة الثانية التي تختص ببحث المشكلات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية و اقتراح الحلول المناسبة لها خاصة في مجالات التعليم والتقنيات المساعدة والتعامل مع البنوك، كذلك جهود المجلس في التنسيق والتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات، أيضاً التعاون والتشبيك بين المجلس والمنظمات والهيئات الدولية وهو ما أسفر عن التنسيق على المستوى الدولي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA من خلال تقنية "النظام الرقمي للمعلومات المتاحة" DAISY " وهو أحد أنظمة نشر الكتب الإلكترونية التي تتيح إصدار كتب ناطقة، إضافة إلى انواع أخرى من التعاون والمشاركات على المستوى المحلي والدولي والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصيرية في كافة مناحي الحياة

جدير بالذكر أنه شارك الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في افتتاح المعرض حامد مبروك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.