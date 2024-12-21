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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيخ بوزيان يقود التدريبات البدنية للاعبى الزمالك فى مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم السبت، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتولى شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال خوض تدريبات متنوعة قبل انطلاق الفقرة الفنية.
وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على حالة اللاعبين.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

شيخ بوزيان تدريبات بدنية الزمالك مران الزمالك طلائع الجيش