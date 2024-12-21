استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال رفح ومحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم/ السبت/ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، خربة العدس شمال شرق مدينة رفح، ومحيط مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت منطقة خرب العدس؛ ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح، كما أصيب آخرون بجروح جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية قنابل متفجرة تجاه بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن فلسطينيين آخرين استشهدا وأصيب آخرون بجروح، في غارة للاحتلال استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل استهداف مستشفى كمال عدوان، إذ سقطت أمس /الجمعة/ قذائف على الطابق الثالث وعند أبواب المستشفى، ولم تقع أية إصابات، ولكن تسبب ذلك في رعب وخوف بين الجرحى والمصابين والأطفال.

ودعت المصادر، المجتمع الدولي إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع، بما في ذلك المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية والوفود الطبية، بالإضافة إلى السماح بدخول الطعام.