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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تنكيس الأعلام في ولاية "ساكسونيا أنهالت" الألمانية بعد حادث الدهس

حادث ألمانيا
حادث ألمانيا
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أعلن "راينر هاسيلوف" رئيس وزراء ولاية "ساكسونيا أنهالت" الألمانية، أنه سيتم تنكيس الأعلام في الولاية حدادا على أرواح الضحايا جراء حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" عاصمة الولاية. 
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /السبت/ - أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تعتزم اتخاذ الإجراء ذاته.. مشيرة إلى أنه لن يتم إعادة فتح سوق عيد الميلاد في مدينة "ماجديبورج"، وذلك وفقا لوسائل إعلام ألمانية.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس (الجمعة) بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" في شرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.

ساكسونيا أنهالت تنكيس الأعلام حادث الدهس ماجديبورج عيد الميلاد ألمانيا