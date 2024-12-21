ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و227 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم/ السبت/ ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 45 ألفا و227 شهيدا و107 آلاف و573 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 61 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

