قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني في المعارك على محور كورسك خلال 24 ساعة لتبلغ حصيلة خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء محاولة اجتياحها مقاطعة كورسك نحو 42750 عسكريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسكو أوردته وكالة (سبوتنك): "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري، ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين أميركيتي الصنع من طراز برادلي، وناقلتي جند مدرعتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، بالإضافة لمحطتي حرب إلكترونية".

وأضاف التقرير: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 42750 عسكريا، و249 دبابة، و189 مركبة مشاة قتالية، و130 ناقلة جند مدرعة، و1305 مركبات قتالية مدرعة، و1166 سيارة، و323 قطعة مدفعية، و42 راجمة صواريخ، من بينها 11 راجمة من طراز هيمارس و6 من طراز ملرز أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير، و78 محطة حرب إلكترونية و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي و27 قطعة من المعدات الهندسية، من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء ومركبة للقيادة والتحكم".

وأضافت الوزارة في تقريرها أن "عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة"، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها حررت بلدة أوستروفسكويه، في دونيتسك الشعبية.