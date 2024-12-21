تعزيز الإجراءات الأمنية في أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية بعد حادث الدهس

أعلنت وزيرة داخلية ولاية برلين الألمانية "إيريس سبرانجر" اليوم /السبت/، تعزيز الإجراءات الأمنية في أسواق أعياد الميلاد، وذلك عقب حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية في مدينة "ماجديبورج" شرق البلاد، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وقالت سبرانجر - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن السلطات الأمنية على اتصال وثيق مع بعضها البعض لمناقشة اتخاذ المزيد من التدابير، مشيرة إلى أن خدمات الإطفاء في العاصمة "برلين" قدمت المساعدة الليلة الماضية لضحايا حادث الدهس بمدينة "ماجديبورج".

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس /الجمعة/ بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" في شرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.