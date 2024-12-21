المستشار الألماني يصف حادث الدهس في ماجديبورج بـ "المأساة المروعة"

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم /السبت/، حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" شرق البلاد الليلة الماضية بـ "المأساة المروعة" حيث قتل وأصيب فيه بشكل وحشي العديد من الأشخاص.

وعبر شولتس - في مؤتمر صحفي عقده خلال تفقده لموقع الحادث بمدينة "ماجديبورج" - عن قلقه البالغ بشأن الحالة الصحية للأشخاص المصابين بشكل خطير، كما أكد تضامن ألمانيا بالكامل مع ضحايا هذا الحادث الذي وقع في سوق لعيد الميلاد والذي عادة ما يكون مكانا سلميا ومبهجا للغاية.

وشدد المستشار الألماني - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - على أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للمتضررين من هذا الحادث، كما عبر عن تعازيه لعائلات الضحايا وعن تعاطفه مع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وقال شولتس إن الجميع يشعر بصدمة كبيرة وحزن إزاء ما حدث في"ماجديبورج"، مشددا على أنه لن يتم السماح لمن يرغب في زرع الكراهية بالقيام بذلك.

وأشاد بجهود عمال الإغاثة وخدمات الطوارئ وعمليات الإنقاذ وكل من شارك فيها من رجال الشرطة والإطفاء والمتطوعين لمساعدة المتضررين.

وتقدم شولتس بالشكر لكل من أعرب عن تضمانه مع ألمانيا ووقف إلى جانب الشعب الألماني وضحايا الحادث من جميع أنحاء العالم في هذا التوقيت، واصفا هذا التضامن بـ" الإيجابي للغاية" حيث يؤكد أن ألمانيا ليست وحدها.

من جهته، أعلن "راينر هاسيلوف" رئيس وزراء ولاية "ساكسونيا أنهالت" الألمانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" عاصمة الولاية، إلى خمسة قتلى وأكثر من 200 مصاب.

وقال هاسيلوف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس - إنه تفقد موقع الحادث الذي وصفه ب"المروع"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا صباح اليوم بحث خلاله سبل توفير الموارد المالية من أجل دعم الضحايا وعائلاتهم.

وعبر رئيس وزراء ولاية "ساكسونيا أنهالت" عن شكره لخدمات الطوارئ على استجابتها السريعة في تقديم المساعدة للمصابين عقب وقوع الحادث، كما أشاد بأداء المستشفيات والفرق الطبية.

كما أعرب هاسيلوف عن أمله في ألا يكون هناك المزيد من الوفيات جراء الحادث.

