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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى زكي درة تاج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

منى ذكي
منى ذكي
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كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ ٤، الفنانة المصرية منى ذكي، وذلك وسط حضور كبير لأهم وأبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي وكل أرجاء العالم.

 

نجمة مصرية على خطى الزمن الجميل

شاركت الفنانة منى ذكي بمشوار فني كبير، منذ بدايات انطلاقة سينما الشباب مع مطلع الألفية الجديدة، وحتى وقتنا الحالي، ساهمت بأعمال لها ثقل على مستوى الأداء الفني، وأيضاً في السنوات الأخيرة بالعديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع.

وهو ما أضفى لها ثقلاً  فنياً  وجماهيريا كبيرً  تحولت بعده إلى ماركة فنية، تحمل ثقة الجمهور أينما حلت في أي عمل، وتسير على خطى نجمات الزمن الجميل أمثال فاتن حمامة وسعاد حسني وغيرهم الكثير.

أبرز أعمالها الفنية 

قدمت الفنانة منى ذكي رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة، أبرزها فيلم "سهر الليالي، أبو علي، احكي يا شهرزاد، ولاد العم، رحلة ٤٠٤"

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