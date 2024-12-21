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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الجلالة تنظم بازار الكريسماس “Santa’s Fair”

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نظمت جامعة الجلالة الأهلية، بازار الكريسماس “Santa’s Fair” على أرض الحرم الجامعي، على مدار ٣ أيام في أجواء احتفالية مميزة، حيث استقطب البازار إقبالًا كبيرًا من الطلاب من مختلف الكليات، وحقق نجاحًا باهرًا بمشاركة حوالي 32 مشروعًا طلابيًا متنوعًا.

جاء تنظيم بازار “Santa’s Fair” في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، إضافة إلى توفير بيئة احتفالية ترفيهية تعزز من روح التعاون والمشاركة، حيث تم عرض المشاريع الإبداعية والأفكار المبتكرة للطلاب، في أجواء احتفالية تشجع التفاعل بينهم، وتم تقديم الدعم الكامل للمشاركين دون فرض أي رسوم اشتراك، مما ساهم في تشجيعهم على المشاركة بدون أي أعباء مادية.

ضم البازار مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ شملت منتجات يدوية تشمل الهدايا والزينة وأعمالًا فنية إبداعية، وأطعمة ومشروبات، بالإضافة الي ألعاب ومسابقات ترفيهية تفاعلية.

حيث تولى فريق العلاقات العامة بالجامعة تنظيم الحدث، من خلال توزيع الأجنحة بشكل يسهل الوصول إليها، مع توفير الدعم اللوجستي الكامل للمشاركين، مما كان له أثر إيجابي في تعزيز التواصل بين الطلاب، وتشجيعهم على تطوير مشاريعهم وعرضها أمام جمهور واسع.

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السويس جامعة الجلالة بازار الكريسماس منتجات يدوية فريق العلاقات العامة بالجامعة